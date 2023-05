https://it.sputniknews.com/20230506/usa-prevedono-di-fornire-a-taiwan-armi-per-un-valore-di-mezzo-miliardo-di-dollari---media-17207578.html

USA prevedono di fornire a Taiwan armi per un valore di mezzo miliardo di dollari - media

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden prevede di fornire a Taiwan armi per un valore di 500 milioni di dollari, utilizzando gli stessi... 06.05.2023, Sputnik Italia

L'amministrazione di Biden sta preparando un pacchetto di armi da 500 milioni di dollari per Taiwan utilizzando l'autorità di finanziamento rapido impiegata precedentemente per accelerare le consegne di armi in Ucraina.Come notato, l'uso di tali poteri consentirà agli Stati di aggirare il processo spesso lungo di appalto e produzione di armi.Secondo l'agenzia, il Congresso ha autorizzato il presidente a utilizzare fino a un miliardo di dollari di riserve statunitensi per sostenere la "democrazia dell'isola".La situazione intorno a Taiwan si è notevolmente aggravata dopo una visita nell'isola all'inizio di agosto dello scorso anno da parte di Nancy Pelosi, allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.La Cina, che considera l'Isola una delle sue province, ha condannato la visita di Pelosi, vedendo in questa mossa il sostegno degli Stati Uniti al separatismo taiwanese, e ha tenuto esercitazioni militari su larga scala.

