Si spengono i reattori della centrale nucleare di Zaporozhye

In precedenza, il governatore ad interim della regione di Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, aveva affermato che la controffensiva delle truppe ucraine nella regione di Zaporozhye potrebbe iniziare nei prossimi giorni. Allo stesso tempo, alla luce dei bombardamenti più intensi, è stata presa la decisione di portare temporaneamente fuori i bambini con i genitori, gli anziani, i disabili e i pazienti ospedalieri da 18 centri abitati di prima linea."Il personale della centrale nucleare di Zaporozhye sta facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza nucleare. Non c'è motivo di preoccuparsi. Tutti i reattori sono fermi. L'apparecchiatura è sottoposta a manutenzione in conformità con tutte le normative necessarie con un rigoroso controllo degli standard di sicurezza dalle radiazioni", ha affermato Chernichuk in un comunicato.Rileva inoltre che "non è necessario evacuare ora il personale della stazione e i residenti della città (Energodar - ndr)".

