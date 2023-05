https://it.sputniknews.com/20230506/prigozhin-si-rivolgera-al-rappresentante-di-kadyrov-per-consegnare-le-posizioni-di-artemovsk-17208458.html

Prigozhin si rivolgerà al rappresentante di Kadyrov per consegnare le posizioni di Artemovsk

Prigozhin si rivolgerà al rappresentante di Kadyrov per consegnare le posizioni di Artemovsk

Il capo del gruppo Wagner Prigozhin ha comunicato che si rivolgerà ai rappresentanti di Ramzan Kadyrov per iniziare a consegnare posizioni ad Artemovsk... 06.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-06T13:57+0200

2023-05-06T13:57+0200

2023-05-06T13:57+0200

la situazione in ucraina

russia

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/08/17045523_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_76ff9c4249d7ec73d55fa24ef871d047.jpg

“Ringrazio Ramzan Akhmatovich per aver accettato, avendo, molto probabilmente, l'opportunità di ottenere tutto il necessario e tutte le risorse necessarie, per stare a Bakhmut nelle nostre posizioni. Sto già contattando i suoi rappresentanti per iniziare immediatamente il trasferimento delle posizioni, in modo che il 10 maggio, alle 00.00. A Bakhmut rimangono poco più di due chilometri quadrati. Bakhmut sarà preso, senza dubbio, dalle forze di Akhmat”, ha affermato Prigozhin in un comunicato.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, difesa