Ministro degli Esteri cinese incolpa gli Stati Uniti per le sofferenze del popolo afghano

Ministro degli Esteri cinese incolpa gli Stati Uniti per le sofferenze del popolo afghano

Le autorità cinesi chiamano gli Stati Uniti responsabili di essere la principale causa di tanti anni di sofferenze per il popolo afghano, ha affermato sabato... 06.05.2023

"Facciamo anche un appello al paese [gli Stati Uniti], che è il principale responsabile delle sofferenze del popolo afghano, che si assuma la responsabilità", ha detto Qui Gang in una conferenza stampa a Islamabad.Secondo Qin Gang, gli autori del caos in Afghanistan "dovrebbero prestare maggiore attenzione alla promozione della pace, allo sviluppo e al miglioramento della prosperità". Ha ricordato che invece di dare sostegno, Washington ha congelato i beni bancari appartenenti al popolo afghano, esacerbando la loro situazione con sanzioni unilaterali."I problemi del popolo afghano si trascinano da molti anni ed è estremamente importante che la comunità mondiale compia passi concreti per alleviare questa sofferenza", ha riassunto il ministro degli Esteri cinese.

