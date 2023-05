https://it.sputniknews.com/20230506/europa-conta-sul-gas-azero-dice-il-ministero-dellenergia-ungherese-17207695.html

Europa conta sul gas azero, dice il ministero dell'Energia ungherese

Le importazioni di gas dall'Azerbaigian e la produzione dalla piattaforma del Mar Nero sono possibili modi per diversificare le forniture per i paesi europei... 06.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-06T10:07+0200

ue

energia

Il dipartimento ha osservato che per rafforzare la sovranità energetica, oltre all'aumento della produzione interna, è di importanza decisiva la diversificazione e l'attrazione di nuove fonti. Una buona ragione è che l'Ungheria è ora collegata a tutti i suoi vicini, tranne la Slovenia, da sistemi di gasdotti bilaterali ad alta capacità, ha aggiunto il ministero.“Per i Paesi senza sbocco sul mare dell'Europa centrale, l'opportunità a breve termine più realistica per ridurre ulteriormente l'impatto esterno è importare gas dall'Azerbaigian. Per avviare le consegne, la costruzione delle infrastrutture necessarie a questo, il cosiddetto “Ring of Solidarity "Azerbaigian, Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia hanno recentemente concluso un memorandum d'intesa", ha affermato il ministero.Seri opportunità si trovano anche nei giacimenti di gas ancora non sviluppati del Mar Nero, la cui esplorazione potrebbe iniziare entro i prossimi cinque anni, ha aggiunto il dipartimento dell'energia ungherese.

