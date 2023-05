https://it.sputniknews.com/20230506/ambasciatore-russo-in-germania-inaccettabile-il-divieto-di-bandiere-della-russia-il-9-maggio-17209119.html

Ambasciatore russo in Germania: inaccettabile il divieto di bandiere della Russia il 9 maggio

Ambasciatore russo in Germania: inaccettabile il divieto di bandiere della Russia il 9 maggio

La parte russa non accetta la decisione delle autorità tedesche, secondo la quale l'8 e il 9 maggio 2023 ai visitatori dei principali memoriali militari... 06.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-06T17:25+0200

2023-05-06T17:25+0200

2023-05-06T17:25+0200

russia

germania

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/15635334_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_779a03fa559861c922a64ae6cd98b52d.jpg

Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Germania Sergey Nechaev."La parte russa non accetta assolutamente la decisione delle autorità di Berlino, secondo la quale l'8 e il 9 maggio 2023, presso i principali memoriali militari sovietici, ai visitatori è vietato esporre bandiere di stato russe, nonché simboli indissolubilmente legati al Giorno della Vittoria e la liberazione della Germania e dell'Europa dal nazismo, tra cui lo Bandiera della Vittoria, la bandiera dell'URSS, il "nastro di San Giorgio", elementi di uniformi militari storiche e persino canzoni degli anni della guerra", ha detto l'ambasciatore ai giornalisti.Il diplomatico ha osservato che la parte russa considera tale approccio "immorale e inaccettabile". "Esortiamo alla completa abolizione dei relativi divieti", ha aggiunto Nechaev.Ha anche ricordato che l'Unione Sovietica ha pagato per il cielo pacifico con la vita di 27 milioni di suoi cittadini caduti sui campi di battaglia, morti per eccessivo lavoro forzato, fame e malattie, fucilati, bruciati e torturati durante la guerra di sterminio nazista."Oggi stiamo assistendo a come in Europa i nazisti e i loro scagnozzi siano elevati al rango di eroi nazionali. L'impresa dell'Armata Rossa viene screditata, le tombe militari sovietiche vengono profanate, i memoriali vengono distrutti e demoliti. La storia è falsificata per compiacere l'attuale situazione politica, si sta tentando di equiparare vittime e carnefici, vincitori e sconfitti. Questo è impossibile da sopportare. Al nazismo non può essere data una sola possibilità di rinascita, anche sotto forma di russofobia", ha detto Nechaev.Secondo lui, i residenti premurosi della Germania, compresi i veterani della Grande Guerra Patriottica e i compatrioti russi, “dovrebbero avere l'opportunità di onorare degnamente, secondo le tradizioni consolidate a lungo termine, la memoria, rendere omaggio e gratitudine ai soldati caduti dell’Armata Rossa e vittime del nazismo”.

russia

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, germania, politica