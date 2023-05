https://it.sputniknews.com/20230505/qin-gang-pechino-promuovera-con-insistenza-i-colloqui-di-pace-sullucraina-17205912.html

Qin Gang: Pechino promuoverà con insistenza i colloqui di pace sull'Ucraina

Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergey Lavrov nello stato di Goa, ha annunciato la disponibilità della parte... 05.05.2023, Sputnik Italia

"La Cina promuoverà con insistenza i colloqui di pace. Siamo pronti, attraverso i contatti e il coordinamento con la Russia, a dare un contributo reale alla soluzione politica della crisi ucraina", ha affermato Qin Gang.Durante l'incontro, ha sottolineato il rafforzamento dell'interazione tra Pechino e Mosca dopo la visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia a marzo. "Cina e Russia a tutti i livelli mantengono contatti sempre più attivi tra loro, promuovono la cooperazione in tutti i settori", ha sottolineato Qin Gang.Il diplomatico cinese ha precisato che Pechino si adopererà per mettere in pratica l'importante consenso raggiunto tra Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. "La Cina è pronta <...> a rafforzare i contatti strategici con la Federazione Russa, a rafforzare e approfondire la cooperazione in tutti i settori", ha riassunto.Entrambe le parti, come noto, hanno confermato l'intenzione di rafforzare il coordinamento presso importanti piattaforme multilaterali per la cooperazione internazionale come l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), il G20 e l'ONU, insieme "per contrastare tutte le manifestazioni di egemonia, per proteggere gli interessi comuni dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo, per sostenere l'uguaglianza e la giustizia nel mondo".

