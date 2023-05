https://it.sputniknews.com/20230505/polizia-di-frontiera-bielorussa-trova-il-corpo-di-un-rifugiato-vicino-al-confine-con-la-lettonia-17207111.html

Polizia di frontiera bielorussa trova il corpo di un rifugiato vicino al confine con la Lettonia

Polizia di frontiera bielorussa trova il corpo di un rifugiato vicino al confine con la Lettonia

Il Comitato di frontiera di stato bielorusso ha riferito che le forze di sicurezza lettoni hanno trasferito il corpo di un migrante nel territorio bielorusso. 05.05.2023, Sputnik Italia

"Le forze di sicurezza lettoni hanno spostato il cadavere di un rifugiato nel territorio bielorusso", ha affermato in una nota il canale Telegram del comitato.Si tratta di un uomo dall'aspetto africano, scoperto dai soldati bielorussi al confine con la Lettonia il 5 maggio."Il corpo del rifugiato si trovava a 10 metri dal recinto installato sul territorio lettone. Accanto al corpo, oltre che direttamente al cancello del recinto (al confine - ndr), sono stati trovati effetti personali dello straniero. Secondo i dati preliminari, il corpo dell'uomo è stato trasferito in territorio bielorusso proprio attraverso il cancello della recinzione", si legge nella nota.Si segnala che al fine di stabilire tutte le circostanze dell'incidente, un gruppo investigativo-operativo ha operato sul posto."Dall'inizio dell'anno, 5 rifugiati sono morti al confine con la Lettonia per colpa delle forze di sicurezza europee", ha affermato il Comitato di frontiera di stato.

