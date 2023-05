https://it.sputniknews.com/20230505/orban-accusa-la-commissione-europea-di-mentire-sulla-situazione-del-grano-ucraino-17205802.html

Orban accusa la Commissione europea di mentire sulla situazione del grano ucraino

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato alla radio Kossuth di non credere nel sostegno finanziario degli agricoltori ungheresi da parte della... 05.05.2023, Sputnik Italia

"A Bruxelles hanno detto che avrebbero stanziato 100 milioni di euro per sostenere gli agricoltori. Certo che non ci crediamo, perché di solito non dicono la verità quando si tratta di soldi: prima promettono e poi non li danno. Penso che di questi soldi non vedremo nulla - è così che funziona Bruxelles", ha detto Orban.Secondo Orban, la situazione dei prodotti agricoli ucraini nell'Europa centrale insegna che "bisogna sempre fare affidamento sulle proprie forze" per proteggere i propri interessi e non aspettare aiuti esterni, in particolare da Bruxelles.In precedenza, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha affermato che non ci si poteva fidare di Bruxelles per l'esportazione di grano dall'Ucraina, perché invece dell'Africa e del Medio Oriente, è rimasto in Europa e ha distrutto il mercato europeo.La Commissione europea aveva precedentemente riferito di aver preso provvedimenti per importare alcuni cereali dall'Ucraina. Le misure mirano ad eliminare le difficoltà logistiche associate a questi prodotti in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Sono entrate in vigore il 2 maggio e dureranno fino al 5 giugno 2023. Durante questo periodo, grano, mais, colza e semi di girasole di origine ucraina possono continuare a essere trasferiti in libera pratica in tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di questi cinque Stati. Parallelamente, Bulgaria, Ungheria, Polonia e Slovacchia si sono impegnate a revocare le loro misure unilaterali nei confronti di grano, mais, semi di colza, semi di girasole e qualsiasi altro prodotto proveniente dall'Ucraina.

