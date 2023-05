https://it.sputniknews.com/20230505/nebenzya-gli-usa-non-accetteranno-mai-di-spostare-la-sede-delle-nazioni-unite-da-new-york-17206014.html

Nebenzya: gli USA non accetteranno mai di spostare la sede delle Nazioni Unite da New York

Nebenzya: gli USA non accetteranno mai di spostare la sede delle Nazioni Unite da New York

Gli USA non accetteranno mai il trasferimento della sede delle Nazioni Unite da New York, inoltre, sarebbe difficile ottenere il sostegno di due terzi dei... 05.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-05T10:55+0200

2023-05-05T10:55+0200

2023-05-05T10:55+0200

russia

politica

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/487/64/4876473_0:52:2947:1709_1920x0_80_0_0_678d468e351a6adf78dbd5e6bb426a34.jpg

A maggio, durante la sua visita a New York, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, rispondendo a una domanda se ora sia il momento giusto per spostare la sede delle Nazioni Unite da New York, ha detto che "sarebbe un bene"."Per fare questo, è necessario il consenso di almeno due terzi degli stati membri delle Nazioni Unite. A causa di una serie di circostanze, è molto difficile raggiungere un tale numero di persone che sostengano il trasferimento della sede", ha detto Nebenzya."Oltre a questo, gli stessi americani non accetteranno mai questo, perché per loro è prestigio, inclusa l'opportunità di abusare dei propri doveri di paese ospitante dell'organizzazione, oltre a un sacco di soldi", ha aggiunto.Nebenzya ha osservato che New York riceve, secondo una stima prudente, 5 miliardi di dollari all'anno per essere la sede dell'ONU e per il fatto che nel Paese vivono diplomatici di 193 paesi.Gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato i propri obblighi in quanto paese ospitante del quartier generale delle Nazioni Unite per i propri interessi. In particolare, Washington, a sua discrezione, non ha rilasciato visti ai delegati dei Paesi e ne ha limitato gli spostamenti a New York.Secondo Nebenzya, il tema del trasferimento della sede "si pone periodicamente ed è sorto"."Durante il mio precedente soggiorno qui per un lungo viaggio d'affari (1996-2000 - ndr) - era la seconda metà degli anni '90, se ne discuteva attivamente. Molti paesi (nemmeno noi) in quel momento chiedevano agli americani di soddisfare gli obblighi del Paese che ospita l'organizzazione e si discuteva se dovremmo spostare l'organizzazione in un altro posto. Sono state nominate anche alcune città, come Bonn, ad esempio, che ha offerto attivamente i suoi servizi, Ginevra e altri luoghi", ha osservato il rappresentante permanente.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, politica, onu