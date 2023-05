https://it.sputniknews.com/20230505/cinque-paesi-ue-chiedono-a-bruxelles-estensione-divieto-import-grano-ucraino-dopo-il-5-giugno-17207016.html

Cinque paesi UE chiedono a Bruxelles estensione divieto import grano ucraino dopo il 5 giugno

Cinque paesi UE chiedono a Bruxelles estensione divieto import grano ucraino dopo il 5 giugno

Cinque paesi dell'Unione europea chiedono alla Commissione europea di estendere il divieto di importazione di grano dall'Ucraina dopo il 5 giugno, ha detto ai... 05.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-05T17:46+0200

2023-05-05T17:46+0200

2023-05-05T17:46+0200

la situazione in ucraina

ucraina

ue

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/768/89/7688946_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_764b56e78861e8b485ef2dcf73561d58.jpg

Stiamo parlando di Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria. "Noi - cinque paesi - faremo appello alla Commissione europea per estendere questa decisione dopo il 5 giugno. Sapete che le restrizioni sono ancora in vigore fino al 5 giugno", ha detto Telyus.La Commissione europea aveva precedentemente riferito di aver preso provvedimenti per importare alcuni cereali dall'Ucraina. Le misure mirano ad eliminare le difficoltà logistiche associate a questi prodotti in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Sono entrate in vigore il 2 maggio e dureranno fino al 5 giugno 2023. Durante questo periodo, grano, mais, colza e semi di girasole di origine ucraina possono continuare a essere trasferiti in libera pratica in tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di questi cinque Stati. Parallelamente, Bulgaria, Ungheria, Polonia e Slovacchia si sono impegnate a revocare le loro misure unilaterali nei confronti di grano, mais, semi di colza, semi di girasole e qualsiasi altro prodotto proveniente dall'Ucraina.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, ue, politica, economia