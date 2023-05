https://it.sputniknews.com/20230505/borrell-lue-preferirebbe-spendere-soldi-per-i-cittadini-europei-piuttosto-che-per-lucraina-17207299.html

Borrell: l'UE preferirebbe spendere soldi per i cittadini europei piuttosto che per l'Ucraina

Borrell: l'UE preferirebbe spendere soldi per i cittadini europei piuttosto che per l'Ucraina

I paesi europei vorrebbero spendere fondi di bilancio per la politica sociale, ma devono dare tutto all'Ucraina, ha affermato il diplomatico UE Josep Borrell... 05.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-05T18:06+0200

2023-05-05T18:06+0200

2023-05-05T18:06+0200

ue

ucraina

politica

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/15992645_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_0ba920e83f2b8c13bd2be0a3a6988f18.jpg

"L'Unione Europea vorrebbe spendere i suoi soldi per il benessere dei cittadini, per gli ospedali e le scuole, ma l'UE non ha scelta", ha detto il diplomatico.Secondo lui, ora non ci sono le condizioni per una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, quindi Bruxelles continuerà a fornire armi e munizioni alle forze armate ucraine, altrimenti Kiev cadrà.Borrell ha aggiunto di sentirsi più un ministro della difesa dell'UE che un capo dei servizi esteri.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, ucraina, politica, josep borrell