https://it.sputniknews.com/20230505/autorita-polacche-smantellano-il-monumento-della-gratitudine-allarmata-rossa-17206513.html

Autorità polacche smantellano il monumento della gratitudine all'Armata Rossa

Autorità polacche smantellano il monumento della gratitudine all'Armata Rossa

Il monumento di gratitudine all'Armata Rossa è stato smantellato a Głubczyce, nel voivodato di Opole, in Polonia. 05.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-05T12:20+0200

2023-05-05T12:20+0200

2023-05-05T12:20+0200

polonia

urss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/05/05/17206493_0:41:1400:829_1920x0_80_0_0_2b8ecf82cbe738bc871f71e24edc103b.jpg

La demolizione del monumento è trasmessa in diretta dall'Istituto della Memoria Nazionale della Polonia.Il monumento è stato distrutto con attrezzature pesanti arrivate sul posto. Rappresentanti delle autorità locali, nonché il direttore dell'Istituto della memoria nazionale della Polonia, Karol Nawrocki, sono giunti sul posto per osservare i lavori.Eretto nel 1945, il Monumento alla gratitudine all'Armata Rossa ha immortalato la memoria di 676 soldati del 1° fronte ucraino che morirono nelle battaglie per la città nel marzo 1945. È un classico obelisco su un piedistallo, a cui conducono dei gradini.Negli ultimi anni in Polonia sono stati distrutti centinaia di monumenti ai soldati dell'Armata Rossa caduti per la liberazione del Paese. Nell'estate del 2017, il presidente polacco Andrzej Duda ha firmato gli emendamenti alla legge che vieta la propaganda del comunismo o di un altro sistema totalitario in nome di edifici, oggetti e locali di uso pubblico. La legge prevede, tra l'altro, la demolizione dei monumenti sovietici. Secondo le stime dell'Istituto della memoria nazionale della Polonia, responsabile dei lavori commemorativi, la legge sulla decomunizzazione riguarderà circa 230 monumenti dell'Armata Rossa. Allo stesso tempo, secondo la legge, la decomunizzazione non riguarderà i luoghi di sepoltura.

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, urss