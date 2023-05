https://it.sputniknews.com/20230505/assange-scrive-una-lettera-al-re-carlo-iii-con-una-richiesta-di-visitarlo-in-carcere-17206658.html

Assange scrive una lettera al re Carlo III con una richiesta di visitarlo in carcere

Assange scrive una lettera al re Carlo III con una richiesta di visitarlo in carcere

Il fondatore di WikiLeaks Julian Assange, che si trova in una prigione britannica, ha scritto una lettera al re Carlo III di Gran Bretagna chiedendogli di... 05.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-05T14:10+0200

2023-05-05T14:10+0200

2023-05-05T14:10+0200

gran bretagna

julian assange

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/851/84/8518410_13:0:1567:874_1920x0_80_0_0_29bb90b696face4e8483ccb0deee1043.png

In precedenza, il quotidiano Evening Standard ha riferito che il fondatore di WikiLeaks, che è dietro le sbarre, ha scritto una lettera al re britannico chiedendogli di fargli visita. Come ha notato il giornale, nella lettera, Assange ha richiamato l'attenzione sul fatto che il numero delle persone in carcere, dove è detenuto, è di 687 persone, il che non fa che "confermare la reputazione del Regno Unito come il paese con il maggior numero di dei prigionieri in Europa occidentale"."Posso confermarlo", ha twittato Stella Assange in risposta alle notizie secondo cui suo marito ha scritto una lettera a Carlo III chiedendogli di fargli visita in prigione.Assange rischia 175 anni di carcere negli Stati Uniti, dove il 51enne australiano è stato accusato di aver rivelato il più grande dossier di informazioni classificate nella storia del Paese.Attualmente sta cercando di appellarsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo contro la decisione di estradarlo dal Regno Unito negli Stati Uniti.Assange è salito alla ribalta nel 2006 in relazione al suo lavoro sul sito web WikiLeaks, fondato per pubblicare documenti riservati.Nel 2010 il sito ha reso pubblico un video segreto dell'esercito americano, che mostrava come, dopo l'attacco di un elicottero americano a Baghdad nel 2007 siano stati uccisi almeno 18 civili.Nello stesso anno il sito ha anche iniziato a pubblicare 250.000 documenti diplomatici statunitensi.

gran bretagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

gran bretagna, julian assange