UE, arriva un gruppo di Paesi che promuove il voto senza diritto di veto sulla politica estera

Nove paesi dell'UE, tra cui anche l'Italia, hanno creato un "gruppo di amici" per promuovere nell'UE l'idea di un processo decisionale sulla politica estera

E' quanto emerge da un comunicato congiunto dei ministri degli Esteri di questi Paesi, pubblicato dal ministero degli Esteri tedesco."Oggi, vari Stati membri dell'UE hanno creato un "Gruppo di amici" per promuovere il voto a maggioranza qualificata sulle questioni di politica estera e di sicurezza comune dell'UE", afferma il comunicato. Il compito del gruppo è aumentare l'efficienza e la rapidità delle decisioni di politica estera dell'Unione europea. Come hanno rilevato i ministri degli Esteri, sullo sfondo degli attuali eventi in Ucraina "e delle crescenti sfide internazionali che l'UE sta affrontando, i membri del gruppo sono convinti che la politica estera dell'UE necessiti di processi e procedure adattati per rafforzare l'UE come giocatore di politica estera”. "Migliorare il processo decisionale è anche la chiave per rendere l'UE pronta per il futuro", afferma il documento.Rileva inoltre che "il gruppo cerca di compiere progressi nel miglioramento del processo decisionale nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'UE in modo pragmatico, concentrandosi su misure pratiche concrete e basandosi sulle disposizioni già previste nel trattato sull'Unione europea". "I membri hanno concordato di fare il punto regolarmente e hanno sottolineato la necessità di una stretta cooperazione con tutti gli Stati membri dell'UE, nonché il coordinamento con le istituzioni dell'UE", afferma il testo."Tutti gli Stati membri dell'UE che desiderano compiere progressi nel processo decisionale su una politica estera e di sicurezza comune, in particolare in un maggiore utilizzo del voto a maggioranza assoluta e fatto salvo un dibattito più ampio sul voto a maggioranza assoluta in altri settori politici, possono aderire al gruppo" , osservano i nove paesi.

