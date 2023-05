https://it.sputniknews.com/20230504/pentagono-357-miliardi--di-assistenza-militare-allucraina-da-inizio-conflitto-17203924.html

Pentagono: 35,7 miliardi $ di assistenza militare all'Ucraina da inizio conflitto

Pentagono: 35,7 miliardi $ di assistenza militare all'Ucraina da inizio conflitto

Complessivamente gli Stati Uniti hanno erogato più di 36,4 miliardi di dollari per "fornire assistenza alla sicurezza all'Ucraina", secondo una nota del... 04.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-04T11:54+0200

2023-05-04T11:54+0200

2023-05-04T11:54+0200

la situazione in ucraina

pentagono

usa

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/330/52/3305253_0:273:4200:2636_1920x0_80_0_0_fa293984d32a7999d867c69338f0c30e.jpg

Il documento è stato reso pubblico in occasione dello stanziamento del nuovo pacchetto di aiuti a Kiev. Il Pentagono aveva riferito in precedenza che le autorità statunitensi avevano stanziato un nuovo pacchetto di assistenza militare da 300 milioni di dollari all'Ucraina, che includeva munizioni per i sistemi di razzi a lancio multiplo HIMARS, missili Hydra 70, granate di artiglieria e sistemi anticarro.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

pentagono, usa, ucraina