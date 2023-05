https://it.sputniknews.com/20230504/mosca-esorta-lonu-a-condannare-i-piani-di-fornire-a-kiev-proiettili-con-uranio-impoverito-17204675.html

Mosca esorta L'ONU a condannare i piani di fornire a Kiev proiettili con uranio impoverito

Mosca esorta L'ONU a condannare i piani di fornire a Kiev proiettili con uranio impoverito

Il ministero degli Esteri russo invita il segretariato delle Nazioni Unite a condannare apertamente i piani del Regno Unito di fornire proiettili all'uranio... 04.05.2023, Sputnik Italia

"Esortiamo il Segretariato delle Nazioni Unite a condannare apertamente i piani del Regno Unito, che deve essere ritenuto responsabile delle sue azioni sconsiderate", si legge in una nota del ministero degli Esteri russo.In precedenza, il vice ministro della Difesa britannico James Heappey ha affermato che il Regno Unito non è obbligato a partecipare alle operazioni di eliminazione delle conseguenze dell'uso di proiettili all'uranio impoverito che Londra fornisce a Kiev.Ha detto che ora le munizioni sono controllate dalle forze armate ucraine e il ministero della Difesa britannico non controlla i luoghi in cui vengono utilizzate le munizioni all'uranio impoverito.L'ambasciata russa in Gran Bretagna ha poi riferito che l'Occidente aveva preparato per l'Ucraina il ruolo di cimitero radioattivo.

