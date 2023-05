https://it.sputniknews.com/20230504/ministri-degli-esteri-di-russia-e-india-hanno-discusso-delle-questioni-di-sco-e-g20-17204843.html

Ministri degli Esteri di Russia e India hanno discusso delle questioni di SCO e G20

Ministri degli Esteri di Russia e India hanno discusso delle questioni di SCO e G20

Il ministro degli Esteri indiano Subramanyam Jaishankar ha affermato che a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la... 04.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-04T15:43+0200

2023-05-04T15:43+0200

2023-05-04T15:43+0200

russia

india

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/16338062_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_729a2ce8af440f3b2d8cd3aab83d9992.jpg

"Una revisione completa della nostra cooperazione bilaterale, globale e multilaterale con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Apprezzato il sostegno della Russia alla presidenza indiana della SCO. Sono state discusse anche le questioni del G20 e dei BRICS", ha twittato Jaishankar.Si è aperto giovedì nello stato indiano di Goa il vertice di due giorni dei ministri degli Esteri della SCO. Come ha affermato il ministero degli Esteri russo alla vigilia dell'incontro, i ministri degli Esteri della SCO presteranno un'attenzione sostanziale all'espansione dell'organizzazione, in particolare, i ministri approveranno una bozza della decisione del Consiglio dei capi degli Stati membri della SCO sulla concessione all'Iran dello status di Stato membro e discuteranno l'appello della Bielorussia su un'eventuale accelerazione della procedura per la sua ammissione all'organizzazione. Sempre a margine dell'incontro, è prevista la firma di memorandum sulla concessione dello status di partner di dialogo della SCO a Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maldive ed Emirati Arabi Uniti, che apriranno nuove opportunità per collegare questi paesi all'attività dell'associazione nei settori di reciproco interesse.La riunione ministeriale aprirà la fase finale dei preparativi per il vertice SCO sotto la presidenza dell'India, che si terrà il 3 e 4 luglio a Nuova Delhi.I membri della SCO sono Russia, India, Cina, Pakistan e quattro paesi dell'Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. L'India ha assunto la presidenza del gruppo SCO nel settembre dello scorso anno ed è l'ospite quest'anno. Nell'ambito della sua presidenza nell'organizzazione, l'India ha tenuto circa 100 eventi: riunioni ministeriali e riunioni di esperti, forum, seminari e festival volti a promuovere una cooperazione diversificata all'interno della SCO.

russia

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, india, politica