Si prevede che nella riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi della SCO la priorità sarà data ai contenuti della prossima riunione del Consiglio dei Capi di Stato degli Stati membri della SCO, prevista per il 3-4 luglio a New Delhi. Inoltre, le parti discuteranno questioni di attualità nell'agenda internazionale e regionale. Lavrov avrà anche una serie di incontri bilaterali con gli omologhi di India, Pakistan e Cina. Alla fine di aprile, Lavrov ha affermato che i tentativi dell'Occidente di isolare la Russia erano completamente falliti. Ha sottolineato che la Russia continuerà a lavorare attivamente alla piattaforma delle Nazioni Unite, così come nella CSTO, nell'Unione Economica Eurasiatica, nella CSI, nei BRICS, nella SCO e in altre associazioni internazionali in via di sviluppo.

