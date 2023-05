https://it.sputniknews.com/20230504/la-russia-e-il-brasile-firmano-contratto-per-le-forniture-di-uranio-17205370.html

La Russia e il Brasile firmano contratto per le forniture di uranio

La Russia e il Brasile firmano contratto per le forniture di uranio

La Russia e il Brasile hanno firmato un altro contratto per la fornitura di uranio naturale, ha riferito la società statale Rosatom. 04.05.2023, Sputnik Italia

"Continuiamo a sviluppare la cooperazione con la società brasiliana INB (Industrias Nucleares do Brasil) per la fornitura di prodotti di uranio. Lo scorso anno abbiamo vinto una gara internazionale e firmato un contratto per la fornitura di servizi di arricchimento dell'uranio. Oggi, un altro contratto per la fornitura di gas naturale è stato firmato a Rio de Janeiro sull'uranio", ha dichiarato durante la firma Kirill Komarov, primo vicedirettore generale - direttore dell'unità di sviluppo e business internazionale di Rosatom.

