Gli USA cercano di rafforzare le relazioni con l'America Latina per contrastare Russia, Cina e Iran

2023-05-04T17:45+0200

Il Senato degli Stati Uniti ha presentato mercoledì un disegno di legge per rafforzare la cooperazione degli Stati Uniti in materia di sicurezza "con le nazioni partner democratiche" in America Latina e nei Caraibi, secondo il portale Defence News.La commissione per le relazioni estere della legislatura superiore degli Stati Uniti ha quindi avanzato con voto unanime il Western Hemisphere Partnership Act e il Caribbean Basin Security Initiative Authorization Act, sottoponendo entrambi i disegni di legge al voto dell'intero Senato.Il Western Hemisphere Partnership Act di James Risch, il massimo repubblicano del comitato, richiederebbe al Dipartimento di Stato di collaborare con altre agenzie federali per "migliorare la capacità istituzionale e le capacità tecniche delle istituzioni di difesa e sicurezza" nei paesi "amici della nazione" e i Caraibi, con Cuba, Nicaragua e Venezuela esclusi dall'iniziativa.L'assistenza includerebbe la vendita e l'addestramento di armi, nonché la fornitura di radar, navi e apparecchiature di comunicazione necessarie per "smantellare le organizzazioni coinvolte nel traffico illecito di stupefacenti, attività criminali transnazionali, estrazione illecita e pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata", oltre a " migliorare la sicurezza delle frontiere", migliorare la gestione dei porti, la sicurezza marittima, la cibersicurezza e i partenariati economici e commerciali regionali.Il senatore democratico Tim Kaine è stato responsabile dell'introduzione del Caribbean Basin Security Initiative Authorization Act. Questo disegno di legge autorizzerebbe il Dipartimento di Stato americano a dare vita a un'iniziativa che promuova "la sicurezza, la sicurezza e lo stato di diritto" nei Caraibi fornendo attrezzature non specificate per combattere bande e altre organizzazioni criminali transnazionali.Questa iniziativa prevede anche la collaborazione con i paesi caraibici nella messa in sicurezza di frontiere e porti per rilevare stupefacenti, armi, denaro contante e altri tipi di contrabbando.

