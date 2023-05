https://it.sputniknews.com/20230504/capo-della-fed-esclude-la-possibilita-che-la-banca-centrale-aiuti-gli-usa-in-caso-di-default-17203690.html

Capo della FED esclude la possibilità che la Banca centrale aiuti gli USA in caso di default

Capo della FED esclude la possibilità che la Banca centrale aiuti gli USA in caso di default

04.05.2023

"Nessuno dovrebbe presumere che la FED possa proteggere l'economia dai potenziali effetti a breve e lungo termine del mancato pagamento in tempo", ha detto ai giornalisti.Powell ha aggiunto che il tetto del debito deve essere alzato in tempo per consentire al governo degli Stati Uniti di pagare i debiti in tempo. "Il fallimento in questo sarà senza precedenti", ha detto.Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla minaccia di un default americano, il capo dell'autorità di regolamentazione ha concluso che "non si dovrebbe nemmeno parlare di un mondo in cui gli Stati Uniti non pagano i debiti".Lunedì, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero non essere in grado di rispettare completamente il proprio debito nazionale già dal 1° giugno a meno che il Congresso non espanda i limiti del debito.La Casa Bianca chiede al Congresso di alzare incondizionatamente il tetto del debito nazionale. La Camera dei Rappresentanti, controllata dall'opposizione repubblicana, collega la mossa all'approvazione di un programma di tagli al bilancio.

