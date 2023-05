https://it.sputniknews.com/20230504/ambasciatore-russo-commenta-reazione-usa-ad-attacco-al-cremlino-cinismo-e-assurdita-17203805.html

Ambasciatore russo commenta reazione Usa ad attacco al Cremlino: "cinismo e assurdità"

Il capo della missione diplomatica russa negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha affermato che Mosca risponderà all'attacco di Kiev al Cremlino quando lo riterrà... 04.05.2023, Sputnik Italia

Le dichiarazioni dei funzionari dell'amministrazione statunitense sull'attacco dei droni al Cremlino colpiscono per cinismo e assurdità, ha affermato Anatoly Antonov, ambasciatore russo a Washington. Il giorno prima, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, commentando l'attacco alla residenza del presidente Vladimir Putin, aveva affermato che gli Stati non incoraggiano la parte ucraina per questo tipo di azioni. Antonov ha aggiunto che il momento dell'attacco alla vigilia del Giorno della Vittoria, la parata del 9 maggio, alla quale è prevista anche la presenza di ospiti stranieri, non è stata scelta a caso dalle autorità al potere in Ucraina.

