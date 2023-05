https://it.sputniknews.com/20230503/ue-intende-fare-della-produzione-di-armi-una-delle-priorita-della-sua-economia-17201910.html

UE intende fare della produzione di armi una delle priorità della sua economia

UE intende fare della produzione di armi una delle priorità della sua economia

La Commissione europea sta lavorando su un pacchetto di documenti per una militarizzazione accelerata dell'economia dell'UE, che prevede di rendere la... 03.05.2023

2023-05-03T09:47+0200

2023-05-03T09:47+0200

2023-05-03T09:47+0200

Nell'ambito dello stesso pacchetto di documenti la CE presenterà mercoledì un'iniziativa per espandere la produzione di munizioni per l'artiglieria, in cui le istituzioni dell'UE e i paesi della comunità investiranno 1,5 miliardi di euro."La Commissione europea sta coordinando con i paesi dell'UE un'iniziativa sul finanziamento prioritario dell'industria militare, in primo luogo la produzione di munizioni. In particolare, la CE propone di fornire ai paesi dell'UE che investono importi significativi nello sviluppo dell'industria militare esenzioni dal deficit di bilancio e standard di debito pubblico adottati nella comunità, che consentiranno agli Stati di raccogliere più attivamente fondi per la costruzione militare", ha affermato il diplomatico europeo. Attualmente, tali esenzioni possono essere concesse solo per progetti relativi all'energia verde o alla "produzione più pulita".Si tratta di un allentamento nel quadro del documento base dell'UE - il Patto di stabilità e crescita - che limita il deficit di bilancio dei paesi europei al 3% del PIL e il debito pubblico al 60%. Dall'inizio della pandemia, queste norme sono state congelate e ora quasi tutti i paesi della comunità le stanno violando. Tuttavia, dal 2023, la CE intende iniziare a tornare gradualmente alla loro attuazione.Secondo un'altra fonte, l'espansione prioritaria della produzione militare in Europa sarà enunciata in diversi documenti, che sono ora in preparazione da parte della Commissione europea.

