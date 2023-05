https://it.sputniknews.com/20230503/slovacchia-allenta-il-divieto-di-importazione-di-prodotti-agricoli-dallucraina-17202638.html

Slovacchia allenta il divieto di importazione di prodotti agricoli dall'Ucraina

La Slovacchia ha allentato il divieto di importazione di alcuni prodotti agricoli dall'Ucraina per allinearlo ai requisiti della Commissione europea, ha... 03.05.2023, Sputnik Italia

"Il divieto di importazione di prodotti agricoli dall'Ucraina alla Slovacchia si sta restringendo. Il governo ha accettato di modificare i requisiti in modo che siano sincronizzati con la Commissione europea. Pertanto, non sarà vietato importare frutta e verdura, la restrizione si applicherà solo a grano, mais, colza e girasole", scrive il portale, citando la decisione del governo slovacco, adottata in una riunione di mercoledì.Ora la Slovacchia potrebbe avere accesso al risarcimento da parte dell'Unione Europea per gli agricoltori che hanno sofferto della situazione con il grano ucraino.La Commissione europea aveva precedentemente riferito di aver preso provvedimenti per importare alcuni cereali dall'Ucraina. Le misure mirano ad eliminare le difficoltà logistiche associate a questi prodotti in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Sono entrate in vigore il 2 maggio e dureranno fino al 5 giugno 2023. Durante questo periodo, grano, mais, colza e semi di girasole di origine ucraina possono continuare a essere trasferiti in libera pratica in tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di questi cinque Stati. Parallelamente, Bulgaria, Ungheria, Polonia e Slovacchia si sono impegnate a revocare le loro misure unilaterali nei confronti di grano, mais, semi di colza, semi di girasole e qualsiasi altro prodotto proveniente dall'Ucraina.

slovacchia, ue, ucraina, politica, economia