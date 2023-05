https://it.sputniknews.com/20230503/presidente-iraniano-arriva-in-siria-per-la-prima-volta-dallinizio-del-conflitto-nel-paese-17203058.html

Presidente iraniano arriva in Siria per la prima volta dall'inizio del conflitto nel Paese

Presidente iraniano arriva in Siria per la prima volta dall'inizio del conflitto nel Paese

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è arrivato mercoledì mattina in visita ufficiale in Siria, questa è la prima visita di un presidente iraniano nel Paese... 03.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-03T15:21+0200

2023-05-03T15:21+0200

2023-05-03T15:21+0200

iran

siria

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/16399800_0:101:2591:1558_1920x0_80_0_0_d3826cb3a9ddaa7fb33d1e2f194cf7d9.jpg

Raisi è stato accolto all'aeroporto internazionale di Damasco dal ministro dell'Economia siriano Mohammed Samer al-Khalil.Il quotidiano siriano Al-Watan aveva riportato in precedenza che la visita di Raisi durerà due giorni, nel suo quadro si terranno colloqui ufficiali tra i presidenti di Iran e Siria per rafforzare la cooperazione strategica tra i due Paesi, soprattutto in ambito economico.Secondo il quotidiano, durante la visita di Raisi verranno firmati un gran numero di accordi e memorandum d'intesa in ambito economico tra Iran e Siria.

iran

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, siria, politica