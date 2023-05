https://it.sputniknews.com/20230503/mosca-regime-di-kiev-ha-cercato-di-colpire-la-residenza-del-presidente-russo-al-cremlino-con-droni-17202744.html

Mosca: regime di Kiev ha cercato di colpire la residenza del presidente russo al Cremlino con droni

Mercoledì notte, il regime di Kiev ha tentato di colpire con droni la residenza del presidente russo Vladimir Putin al Cremlino, riferisce il servizio stampa... 03.05.2023

"Due veicoli aerei a pilotaggio remoto erano puntati contro il Cremlino. A seguito di azioni tempestive intraprese dai servizi militari e speciali che utilizzano sistemi di guerra radar, i dispositivi sono stati disattivati", afferma il Cremlino in una nota."A seguito della loro caduta e della dispersione di frammenti sul territorio del Cremlino, non ci sono state vittime o danni materiali", aggiunge la nota.La Federazione Russa considera l'attacco alla residenza del presidente Vladimir Putin un atto terroristico pianificato e un attentato alla vita del capo dello stato, afferma il servizio stampa del Cremlino.Il Cremlino osserva che la parte russa si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione.Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato a Sputnik a seguito dell'incidente che i piani per tenere una parata sulla Piazza Rossa il 9 maggio non sono cambiati.

