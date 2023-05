https://it.sputniknews.com/20230503/lue-approva-lo-stanziamento-di-1-miliardo-di-euro-per-le-armi-a-kiev-17203425.html

L'UE approva lo stanziamento di 1 miliardo di euro per le armi a Kiev

Послы ЕС одобрили выделение из Еврофонда мира 1 млрд евро на снаряды Украине 03.05.2023, Sputnik Italia

Mercoledì, gli ambasciatori di 27 paesi dell'UE hanno approvato lo stanziamento di 1 miliardo di euro dal Fondo europeo per la pace per l'acquisto congiunto di proiettili e missili per l'Ucraina, ha annunciato la presidenza svedese del Consiglio dell'UE.Secondo il ministero, gli ambasciatori dell'UE hanno approvato una decisione sulle misure di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per la pace per sostenere le forze armate dell'Ucraina stanziando 1 miliardo di euro per acquisti congiunti di munizioni e missili, riferiscono i media russi.In precedenza, la Commissione Europea aveva deciso di stanziare ulteriori 1,5 miliardi di euro per la produzione di munizioni per l'Ucraina. 1 miliardo di euro sarà stanziato per l'acquisto di munizioni e 500 milioni andranno ad espandere la produzione di munizioni in Europa.

