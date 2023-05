https://it.sputniknews.com/20230503/le-truppe-ucraine-sono-partite-allattacco-nella-regione-di-zaporozhye-17203559.html

Le truppe ucraine sono partite all'attacco nella regione di Zaporozhye

I militari ucraini hanno sono partiti all'attacco in direzione Orekhovsky, nella regione di Zaporozhye, ha detto Vladimir Rogov, presidente del movimento We... 03.05.2023, Sputnik Italia

Questi ha precisato che l'attacco è iniziato questa notte, dopo una massiccia preparazione dell'artiglieria. I fucilieri motorizzati russi e la ricognizione hanno incontrato il gruppo corazzato delle forze armate ucraine con il fuoco mirato sulla prima linea di difesa. Inoltre, i carri armati e l'artiglieria sono coinvolti nel respingere l'attacco.Secondo questi, è troppo presto per dire se le truppe ucraine stiano conducendo ricognizioni in forze, cercando di sfondare o conducendo un'offensiva su vasta scala.Successivamente, Rogov ha affermato che le forze armate ucraine, dopo aver subito perdite, si sono ritirate nelle loro posizioni originali e ha chiarito che si trattava di un'altra ricognizione in vigore da Kiev.In precedenza, Rogov aveva riferito che nella regione sono state costruite diverse linee di difesa in profondità, progettate per fermare i tentativi di aggressione da parte delle forze armate ucraine. Allo stesso tempo, secondo lui, le truppe ucraine si stanno preparando per una controffensiva nella regione di Zaporozhye.L'imminente controffensiva delle forze armate ucraine è stata ripetutamente annunciata sia a Kiev che in Occidente. Secondo il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov, può iniziare quando la finirà il disgelo. Una delle direzioni di attacco è la regione di Zaporozhye, con l'obiettivo di raggiungere la costa del Mar d'Azov, per tagliare il corridoio terrestre verso la Crimea.Come riportato da Reuters a metà aprile, Kiev aveva preparato otto brigate d'assalto della cosiddetta guardia offensiva. Il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha stimato il numero di queste truppe in circa 200mila persone.A loro volta, in Russia hanno ripetutamente affermato di essere preparati a qualsiasi azione delle forze armate ucraine.

