Lavrov ha parlato col suo omologo giordano di una soluzione per la Siria

2023-05-03T15:54+0200

sergey lavrov

giordania

siria

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il vice primo ministro degli Affari Esteri e degli Emigranti del Regno hascemita di Giordania (HKH) Ayman Safadi hanno discusso per telefono di una soluzione per la Siria, riferisce il ministero degli Esteri russo.La conversazione si è svolta su iniziativa della parte giordana.Inoltre, si è svolto un approfondito scambio di opinioni su questioni di attualità all'ordine del giorno del Medio Oriente. È stato sottolineato l'interesse reciproco nel continuare a coordinare gli approcci per risolvere situazioni di conflitto e crisi che hanno un impatto negativo sulla stabilità e sicurezza regionale e internazionale, ha affermato il ministero degli Esteri russo.I Ministri degli Esteri hanno inoltre discusso il tema dell'ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale russo-giordana.Lunedì si è svolta ad Amman una riunione dei ministri degli Esteri di Giordania, Siria, Egitto, Arabia Saudita e Iraq, che è diventata una continuazione delle consultazioni interarabe sulla Repubblica Araba di Siria, iniziate ad aprile nella città saudita di Gedda.

