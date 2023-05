https://it.sputniknews.com/20230503/la-turchia-vieta-alle-compagnie-armene-di-sorvolare-il-proprio-territorio-verso-paesi-terzi-17202319.html

La Turchia vieta alle compagnie armene di sorvolare il proprio territorio verso paesi terzi

La Turchia vieta alle compagnie armene di sorvolare il proprio territorio verso paesi terzi

La Turchia ha chiuso lo spazio aereo agli aerei provenienti dall'Armenia, ha confermato il ministro degli Esteri del paese Mevlut Cavusoglu in onda sul canale... 03.05.2023, Sputnik Italia

"Questo monumento eretto da loro ai terroristi che hanno ucciso i nostri cittadini e diplomatici, così come i nostri fratelli azeri negli anni '20 del XX secolo, il monumento glorifica questi terroristi. <...> Loro (la parte armena, ndr) dicono: l'installazione del monumento è stata autorizzata dall'ufficio del sindaco, è al di fuori del nostro controllo. Considero tali affermazioni false, non mostrano buona volontà. In relazione a questo evento, abbiamo chiuso lo spazio aereo per gli aerei armeni", ha detto il ministro degli Esteri.Ha aggiunto che Ankara potrebbe prendere ulteriori misure se Yerevan "continua con lo stesso spirito".Allo stesso tempo, Sputnik Armenia, citando il Comitato nazionale per l'aviazione civile, ha riferito che non ci sono state notifiche ufficiali da parte turca sulla chiusura dello spazio aereo.

