La Romania introduce un divieto temporaneo alle importazioni di prodotti agricoli ucraini

Le restrizionisaranno valide fino al 5 giugno, ha affermato il servizio stampa dell'Autorità nazionale per l'igiene veterinaria e la sicurezza alimentare (ANSVSA).La CE ha dichiarato di aver preso provvedimenti martedì per importare cereali selezionati dall'Ucraina. Secondo la commissione, le misure mirano a eliminare le difficoltà logistiche associate a questi prodotti in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Le misure sono entrate in vigore il 2 maggio e dureranno fino al 5 giugno.Queste misure non si applicano agli accordi di importazione conclusi prima del 2 maggio. Per gli altri prodotti non di origine animale che non rientrano in queste nuove norme, l'ANSVSA ha stabilito rigide regole di controllo nei punti di entrata e uscita nel Paese per non interferire con il transito delle merci.

