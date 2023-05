https://it.sputniknews.com/20230503/cina-e-india-si-astengono-sullaggressione-russa-allonu-17202016.html

Cina e India si astengono "sull'aggressione russa" all'ONU

Cina e India hanno votato sì nel complesso alla risoluzione dal titolo "Cooperazione tra le Nazioni Unite e regionali e altre organizzazioni: cooperazione tra... 03.05.2023, Sputnik Italia

Tuttavia, Pechino e Nuova Delhi si sono astenute sul passaggio più delicato in cui si fa riferimento all'"aggressione da parte della Federazione Russa contro l'Ucraina", e "contro la Georgia prima di quella", secondo quanto affermato da fonti diplomatiche alle Nazioni Unite, riporta l’Agi.La Cina ha votato a favore della Risoluzione nel suo complesso, seguendo il tradizionale atteggiamento di Pechino a sostegno delle Organizzazioni regionali. Fonti diplomatiche Onu precisano che "sarebbe stato grave" se la Cina avesse negato il voto al documento nel suo insieme solo per una frase inserita in un documento di dieci pagine.

