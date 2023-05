https://it.sputniknews.com/20230502/pentagono-rivela-pallone-aerostatico-senza-pilota-vicino-alle-hawaii-non-ci-sono-minacce-17198392.html

Pentagono rivela pallone aerostatico senza pilota vicino alle Hawaii, non ci sono minacce

Pentagono rivela pallone aerostatico senza pilota vicino alle Hawaii, non ci sono minacce

All'inizio di quest'anno, diversi oggetti volanti sono stati avvistati sopra e vicino allo spazio aereo americano e hanno rapidamente suscitato accuse di... 02.05.2023

L'esercito degli Stati Uniti ha rilevato un pallone aerostatico senza pilota vicino alle Hawaii, ma ha stabilito che non rappresentava una minaccia e non è stato necessario intraprendere alcuna azione contro di esso, ha dichiarato a Sputnik un portavoce del Dipartimento della Difesa. "La proprietà del pallone è sconosciuta, ma non c'è alcuna indicazione che fosse manovrato o controllato da un attore straniero o avversario". Il portavoce ha inoltre affermato che il pallone senza pilota non è transitato direttamente sulle infrastrutture critiche della difesa o su altri siti governativi statunitensi ritenuti sensibili, e non ha rappresentato una minaccia militare o fisica per le persone a terra. Sebbene il pallone volasse ad un'altitudine utilizzata dall'aviazione civile, non rappresentava una minaccia per l'aviazione civile sulle Hawaii, ha aggiunto. Sulla base di queste osservazioni, il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha stabilito, con la raccomandazione dei suoi comandanti militari, che non era necessario intraprendere alcuna azione contro il pallone, ha detto il portavoce, aggiungendo che il pallone è ora fuori dallo spazio aereo e dalle acque territoriali delle Hawaii, ma continua ad essere monitorato. In precedenza, i media statunitensi avevano dettagliato che i funzionari militari americani stavano monitorando l'oggetto dalla fine della scorsa settimana e che non trasmetteva alcun segnale di comunicazione. I rapporti avevano anche indicato che l’oggetto si stava muovendo lentamente verso il Messico, e gli addetti ai lavori avevano suggerito che la leadership americana non credeva che il pallone non identificato appartenesse alla Cina. All'inizio di quest'anno, diversi oggetti volanti sono stati avvistati sopra e vicino allo spazio aereo americano e hanno rapidamente suscitato accuse di spionaggio cinese, dopo che i funzionari della difesa hanno stabilito che un dispositivo proveniva dalla Cina. L'abbattimento di febbraio è avvenuto mentre la Casa Bianca di Biden ha attirato la condanna dei legislatori di entrambi gli schieramenti, e dopo che la Cina aveva spiegato in precedenza che il dispositivo era un pallone meteorologico commerciale impegnato in una ricerca scientifica che era andato fuori rotta. In risposta alle azioni degli Stati Uniti, il Ministero degli Esteri cinese ha definito la decisione una "reazione eccessiva che viola gravemente le convenzioni internazionali", aggiungendo che "mantiene il diritto di rispondere ulteriormente".

