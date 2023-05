https://it.sputniknews.com/20230502/min-esteri-russo-nessuna-informazione-di-eventuali-trattative-sul-grano-questo-mercoledi-17200147.html

Min. Esteri russo: nessuna informazione di eventuali trattative sul grano questo mercoledì

Min. Esteri russo: nessuna informazione di eventuali trattative sul grano questo mercoledì

La Russia non ha informazioni su alcun incontro previsto sull'accordo sul grano questo mercoledì, sostiene il ministero degli Esteri russo. 02.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-02T13:51+0200

2023-05-02T13:51+0200

2023-05-02T13:51+0200

russia

mosca

grano

accordi

dichiarazioni

commercio

economia

politica

geopolitica

turchia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/16434796_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8dfb9373b6d5b61464a61efe6adc26a.jpg

in precedenza una fonte che ha familiarità con il tema ha detto a Sputnik che i negoziati "tra le delegazioni di Ankara, Mosca e Kiev sugli accordi sul grano potrebbero svolgersi questa settimana in Turchia, ma non c'è chiarezza finale, le parti hanno in programma di discutere i problemi e le iniziative che sono emerse".Stamattina Reuters, citando una fonte ucraina, aveva affermato che i negoziati sull'accordo alimentare sul Mar Nero erano previsti per mercoledì con la partecipazione di tutte le sue parti, senza specificare la sede.L'accordo sul granoL'accordo alimentare firmato il 22 luglio 2022 dai rappresentanti di Russia,Turchia, Ucraina e ONU, comporta l'esportazione di cereali alimenti e fertilizzanti ucraini dal Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.Il coordinamento del traffico navale è effettuato da un centro comune a Istanbul.L'accordo è parte integrante di un pacchetto, che, tra le altre cose, prevede lo sblocco delle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti.Mosca ha osservato che ciò non è stato fatto. Allo stesso tempo, ci sono state assicurazioni da parte delle Nazioni Unite che le restrizioni sarebbero state revocate.Come riportato in precedenza, il primo vice-rappresentante della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Dmitrij Poljanskij ha esteso l'accordo sul grano per 60 giorni il 18 marzo scorso.

russia

turchia

ucraina

mar nero

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, grano, accordi, dichiarazioni, commercio, economia, politica, geopolitica, turchia, ucraina, mar nero, mondo, diplomazia, relazioni internazionali, onu, firma, accordo