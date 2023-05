https://it.sputniknews.com/20230502/le-importazioni-di-petrolio-russo-allindia-superano-le-forniture-totali-da-arabia-saudita-e-iraq-17200933.html

Le importazioni di petrolio russo all'India superano le forniture totali da Arabia Saudita e Iraq

Le forniture di petrolio dalla Russia all'India hanno superato per la prima volta le importazioni dall'Arabia Saudita e dall'Iraq. 02.05.2023, Sputnik Italia

Ad aprile, l'India ha importato per la prima volta più petrolio russo che materie prime dall'Arabia Saudita e dall'Iraq, riferisce l'agenzia Bloomberg, con riferimento ai dati della società di analisi Vortexa:Secondo Vortexa, l'India ha ricevuto 1,7 milioni di barili al giorno dalla Russia ad aprile.Allo stesso tempo, le consegne di aprile ammontavano a 812 mila barili al giorno, dall'Arabia Saudita 671 mila.Il volume delle importazioni di petrolio russo per un mese è rimasto quasi invariato: a marzo le consegne ammontavano a 1,6 milioni di barili al giorno.Nello stesso periodo, un anno fa, la cifra era di soli 270 mila barili al giorno.Per il sesto mese consecutivo, la Russia rimane il più grande fornitore di petrolio all'India.Come hanno notato in precedenza gli analisti di Vortexa, la sua quota nelle importazioni indiane è salita al 34% a marzo.

