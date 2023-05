https://it.sputniknews.com/20230502/la-russia-invia-una-nota-di-protesta-al-ministero-degli-esteri-polacco-per-il-sequestro-della-17200052.html

La Russia invia una nota di protesta al Ministero degli Esteri polacco per il sequestro della scuola

La Russia invia una nota di protesta al Ministero degli Esteri polacco per il sequestro della scuola

L'Ambasciata russa in Polonia ha dichiarato oggi a Sputnik di aver inviato una nota di protesta al Ministero degli Affari Esteri del Paese in relazione al...

Sabato, i funzionari dell'ufficio del sindaco di Varsavia, accompagnati dalla polizia polacca, sono arrivati all'edificio scolastico dell'ambasciata russa e hanno preso d'assalto i locali dopo aver rotto la porta. Il Ministero degli Esteri russo ha promesso una "dura reazione e conseguenze per le autorità polacche e gli interessi polacchi in Russia" in risposta a "una mossa così insolente". Lo stesso giorno, l'ambasciatore ha dichiarato che verrà trovato un nuovo edificio per ospitare la scuola, in modo che gli studi possano continuare.

