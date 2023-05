https://it.sputniknews.com/20230502/la-dinamarca-donera-250mila-dollari-a-kiev-e-reindirizzera-le-forze-militari-verso-il-baltico-17201557.html

La Dinamarca donerà 250mila dollari a Kiev e reindirizzerà le forze militari verso il Baltico

La difesa danese comunica la divulgazione a Kiev e conferma il cambio di rotta nella sua strategia militare, ritirando le truppe dal Medio Oriente alla regione... 02.05.2023, Sputnik Italia

Questo martedì, la Danimarca, attraverso il ministro della Difesa del paese, Troels Lund Poulsen, ha annunciato che donerà attrezzature militari e sostegno finanziario all'Ucraina per un importo di 250 milioni di dollari USA.Il capo della difesa danese ha anche confermato l'annuncio della scorsa settimana secondo cui il Paese ridurrà la sua presenza militare in Iraq dall'inizio del 2024 e si concentrerà invece sugli Stati baltici, offrendo alla Nato un battaglione per difendere la regione, secondo Reuters.Secondo i media, 105 soldati di un'unità saranno ritirati dal febbraio del prossimo anno, ma l'unità continuerà a fornire personale e consulenza alla missione Nato nel Paese mediorientale.Il battaglione dovrebbe contare tra 700 e 1.200 soldati e sarà schierato in Lettonia tra quattro e sei mesi all'anno, ha detto Poulsen, aggiungendo che per il resto dell'anno le truppe rimarranno in Danimarca, pronte per essere schierate nel Baltico Paesi in crisi.Per quanto riguarda Kiev, Copenaghen aveva precedentemente annunciato che entro il 2024 avrebbe inviato, insieme ai Paesi Bassi, 14 carri armati Leopard 2 in Ucraina, come riportato.La Russia ha affermato più volte che le armi inviate da altri paesi in territorio ucraino saranno considerate un obiettivo legittimo per le forze armate russe e che le nazioni saranno considerate direttamente coinvolte nel conflitto.

