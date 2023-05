https://it.sputniknews.com/20230502/il-numero-di-detenuti-alle-manifestazioni-del-primo-maggio-in-francia-sale-a-540-17199744.html

Il numero di detenuti alle manifestazioni del Primo Maggio in Francia sale a 540

Il numero di detenuti alle manifestazioni del Primo Maggio in Francia sale a 540

Lunedì in Francia si è tenuta una manifestazione del Primo Maggio su larga scala. 02.05.2023

Il numero di persone detenute durante le manifestazioni del Primo Maggio in Francia, alle quali hanno partecipato gli oppositori della riforma delle pensioni, è salito a 540, ha dichiarato il Ministro degli Interni francese Gerald Darmanen. Il titolare del ministero ha aggiunto che il numero di poliziotti e gendarmi feriti negli scontri delle manifestazioni del 1° maggio ha raggiunto 406, di cui 259 a Parigi. Un corrispondente di Sputnik riferisce che dopo l'inizio della marcia a Parigi, gruppi radicali si sono scontrati violentemente con le forze dell'ordine e la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e successivamente cannoni ad acqua. I più esagitati hanno lanciato petardi, paintball e bottiglie contro le forze dell'ordine e hanno distrutto le vetrine di banche e altre attività commerciali. Secondo il sindacato Confederazione Generale del Lavoro (CGT), 2,3 milioni di persone hanno partecipato alle manifestazioni in tutto il Paese, di cui 550.000 a Parigi. Secondo il Ministero degli Interni, più di 700.000 persone hanno partecipato alle manifestazioni in tutta la Francia, 112.000 a Parigi. Il 14 aprile il Consiglio Costituzionale francese ha approvato un articolo chiave del progetto di riforma delle pensioni che propone un aumento graduale dell'età pensionabile nel Paese da 62 a 64 anni entro il 2030. Lo stesso giorno in cui il Presidente ha firmato la legge, il documento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La riforma delle pensioni ha scatenato un'ondata di proteste in tutta la Francia, con scontri tra manifestanti e agenti di polizia, pogrom, sommosse e detenzioni.

