Il Cremlino non è conoscenza della missione di pace del Vaticano

Il Cremlino non è a conoscenza della missione del Vaticano per aiutare a risolvere la crisi ucraina, che Papa Francesco ha annunciato domenica ai giornalisti. 02.05.2023, Sputnik Italia

Ad affermarlo è il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.Domenica scorsa, di ritorno da un viaggio apostolico in Ungheria, papa Francesco ha annunciato, durante una conferenza stampa a bordo dell'aereo, che il Vaticano era in missione per risolvere il conflitto in Ucraina.

