https://it.sputniknews.com/20230502/guterres-ora-non-e-il-momento-di-riconoscere-i-talebani-17201364.html

Guterres: ora non è il momento di riconoscere i Talebani

Guterres: ora non è il momento di riconoscere i Talebani

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, in un incontro a Doha, in Qatar, ha affermato che questo non è il momento adatto per riunirsi ai... 02.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-02T19:57+0200

2023-05-02T19:57+0200

2023-05-02T19:57+0200

antónio guterres

afghanistan

talebani

doha

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/16375853_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aec29e769af556f57f3e05aa9f2e98e3.jpg

António Guterres e gli inviati speciali in Afghanistan di vari paesi, tra cui Russia, Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, India, Pakistan, nonché Unione europea e Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC), si sono incontrati martedì a Doha.L'evento mirava a raggiungere un terreno comune su questioni quali i diritti umani, in particolare i diritti delle donne e delle ragazze, la governance inclusiva, la lotta al terrorismo e al traffico di droga.Secondo il segretario generale, l'incontro non ha affrontato la questione del riconoscimento dei talebani.Guterres ha affermato che tutti i partecipanti all'incontro hanno concordato sulla necessità di una strategia collaborativa che favorisca la stabilizzazione dell'Afghanistan.Alla domanda se ci sono circostanze in cui avrebbe incontrato i talebani*, il segretario generale ha risposto:António Guterres ha definito la crisi in Afghanistan la più grande crisi umanitaria del mondo.Inoltre, sei milioni di bambini, donne e uomini afghani sono sull'orlo della fame.Allo stesso tempo, secondo Guterres, i fondi stanno finendo.Il segretario generale ha anche rivelato che la maggior parte del personale delle Nazioni Unite nel paese è afgana.All'inizio dell'agosto del 2021, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative in Afghanistan, sono entrati a Kabul il 15 agosto e hanno dichiarato la fine della guerra il giorno successivo. Nelle ultime due settimane del mese c'è stata un'evacuazione in massa di cittadini di paesi occidentali e afghani che avevano collaborato con loro dall'aeroporto di Kabul, controllato dall'esercito americano. La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi si sono ritirate dall'aeroporto di Kabul, ponendo fine a quasi 20 anni di presenza militare statunitense in Afghanistan.*organizzazione soggetta a sanzioni Onu per attività terroristiche

afghanistan

doha

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

antónio guterres, afghanistan, talebani, doha, onu