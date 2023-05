https://it.sputniknews.com/20230502/giornalista-in-ucraina-rischio-carcere-per-tradimento-per-verita-sul-massacro-di-odessa-del-2014-17198530.html

Giornalista: “In Ucraina rischio carcere per tradimento per verità sul massacro di Odessa del 2014”

Il 2 maggio ricorre il nono anniversario del massacro della Casa dei Sindacati di Odessa del 2014. Un giornalista di Odessa, testimone della tragedia, ha... 02.05.2023, Sputnik Italia

"Facevo parte di una troupe cinematografica; mi trovavo nel centro della città. Quando siamo arrivati, tutto era già in fiamme", ha detto il giornalista, che ha chiesto a Sputnik di nascondere la sua identità e di usare uno pseudonimo, Alexander Kataev, per motivi di sicurezza. "Una donna si è gettata sul cofano della nostra auto e ha gridato: 'Aiuto, c'è gente che brucia'. È stato difficile capire che le persone stavano morendo lì. Non ci si rendeva conto subito di questo. Allo stesso tempo, circa 30 poliziotti stavano in disparte e fumavano tranquillamente a circa 50 metri dall'edificio in fiamme, lungo la strada, dietro i cespugli. In quel momento, come si è scoperto in seguito, le persone stavano saltando fuori dall'edificio in fiamme. Dopo di che, sono finite a terra. Tuttavia, i poliziotti sono rimasti in piedi a fumare e non c'era un solo camion dei pompieri in giro in quel momento". Le vittime erano per lo più membri di un movimento del Kulikovo Pole, lanciato da coloro che non accettavano la cacciata del Presidente ucraino Viktor Yanukovich nel febbraio 2014. I manifestanti avevano allestito un campo di protesta nella piazza Kulikovo Pole, una grande piazza-giardino situata in un centro storico della città. È diventato un simbolo di resistenza per tutti coloro che sono insoddisfatti del colpo di Stato istigato dagli Stati Uniti in Ucraina. Come tutto ebbe inizio Dopo mesi di rivolte di massa a Kiev, il 21 febbraio 2014 il Presidente ucraino Viktor Yanukovych e i leader dell'opposizione firmarono un accordo "Sulla risoluzione della crisi politica in Ucraina" con la mediazione dei rappresentanti dell'Unione Europea e della Russia. Tuttavia, il giorno successivo, tutti gli accordi vennero unilateralmente stracciati da manifestanti violenti che presero con la forza gli edifici governativi e stabilirono il pieno controllo della capitale ucraina.I media mainstream statunitensi riferirono all'epoca che i partiti ultranazionalisti ucraini e i loro gruppi paramilitari avevano svolto un ruolo chiave nel cambio di regime del 2014 a Kiev e in seguito assunsero posizioni nel Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale, nell'Ufficio del Procuratore Generale e nei Ministeri dell'Ecologia e dell'Agricoltura del governo provvisorio. "I gruppi di estrema destra, antisemiti, antirussi e apertamente fascisti, sono esistiti ed esistono come una piaga nell'Ucraina moderna", scriveva la CNN nel marzo 2014. La giunta di Kiev perseguì un'agenda apertamente russofoba, reprimendo i dissidenti e mettendo a tacere l'opposizione. Molte regioni dell'Ucraina orientale non accettarono il colpo di stato di Maidan e lanciarono movimenti di protesta. La penisola di Crimea tenne un referendum per ottenere l'autonomia e rientrare in Russia nel marzo 2014. Nel Donbass si svolsero cortei pro-russi e decine di migliaia di persone scesero in piazza anche a Odessa.Il 2 maggio a Odessa ha cambiato tuttoIl 2 maggio 2014, a Odessa, nulla lasciava presagire problemi imminenti. Eppure, la situazione che si stava creando era a dir poco surreale, ha ricordato il giornalista. Era un giorno festivo, la maggior parte delle persone a Odessa stava ancora festeggiando il Primo Maggio, alcuni andavano in gita fuori città, mentre altri rimanevano a casa. Cosa poteva andare storto? "Siamo arrivati al centro e lì, dall'altra parte della strada, c'erano degli scontri, venivano lanciate pietre e bastoni e si sentivano delle urla", Improvvisamente, si è scoperto che la violenza di strada aveva preso piede in tutta la città. Si sono verificati scontri qua e là, sono state avvistate persone armate tra la folla e si è aperto il fuoco.Il nocciolo della questione era che la polizia aveva permesso a 800 nazionalisti ucraini e neonazisti provenienti da Kharkov e Dnepropetrovsk di entrare a Odessa. I posti di blocco nelle vicinanze erano controllati da milizie pro-Maidan supervisionate da Andriy Parubiy, un comandante di Maidan e politico nazionalista che è stato nominato segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina. Inoltre, quel giorno, alle 17.00 si sarebbe svolta a Odessa una partita del campionato di calcio ucraino tra FC Chernomorets Odessa e FC Metalist Kharkov. I tifosi di calcio ucraini e gli attivisti pro-Maidan - muniti di pistole e bombe Molotov - hanno attaccato i manifestanti filorussi spingendoli verso la Piazza di Kulikovo Pole. Gli scontri violenti hanno raggiunto la tendopoli della piazza, rendendo pericolosa la permanenza. I membri del movimento Kulikovo Pole avevano bisogno di un rifugio. Sembrava che sarebbero stati al sicuro nella Casa dei Sindacati, un edificio di cinque piani situato nelle vicinanze, sul Kulikovo Pole. Purtroppo, l'edificio divenne una trappola per loro. Dopo una serie di scontri nei primi due piani dell'edificio, i manifestanti pro-Russia si sono trovati bloccati. Nel frattempo, i nazionalisti ucraini hanno dato fuoco alla Casa dei Sindacati, non permettendo alle persone di fuggire mentre le fiamme e il fumo inghiottivano l'edificio. Coloro che sono saltati dalle finestre sono caduti o sono stati colpiti dagli attivisti pro-Maidan. In seguito è stato riferito che anche se un ufficiale di polizia in servizio ha informato i servizi di emergenza statali della necessità di inviare urgentemente i vigili del fuoco sul posto, la sua richiesta è stata inizialmente ignorata. I pompieri sono arrivati circa un'ora dopo; a quel punto l'incendio e il massacro in corso avevano già causato decine di vittime. Nessuna giustizia, nessuna pace Coloro che sono sopravvissuti al massacro o che sono stati sospettati di simpatia per la Russia sono stati sottoposti a epurazioni da quel giorno. "Dopo la vittoria di Maidan, è diventato di moda perseguitare le voci dell'opposizione. Cioè, hanno incarcerato coloro che sono sopravvissuti e non coloro che hanno dato fuoco all'edificio, perché 'tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali di altri'", ha detto Kataev, citando la novella allegorica di George Orwell ‘La fattoria degli animali’. Secondo il giornalista, i procuratori ucraini di solito usano le accuse penali per mettere dietro le sbarre gli attivisti filorussi."E verrai sorvegliato per qualche tempo. In qualsiasi momento potrai essere prelevato, in qualsiasi momento potrai essere costretto a firmare un pezzo di carta, che verrà mostrato ai tuoi amici. Anche gli amici firmeranno il foglio. Se farai troppo rumore, verrai rinchiuso". La giustizia non prevarrà mai sotto il regime di Kiev, secondo il giornalista, che comunque non perde la speranza. "Si dovrebbe affrontare questo problema dal punto di vista della responsabilità collettiva. Perché uno ha portato la benzina, il secondo l'ha versata nelle bottiglie, il terzo ha portato le molotov e il quarto ha dato fuoco all'edificio (...) A mio parere, tutti coloro che erano lì in piazza, tutti dovrebbero essere puniti almeno per omicidio di massa".

