Pentagono: gli Usa hanno trasferito quasi il cento per cento degli aiuti militari all'Ucraina

01.05.2023

"Gli Stati Uniti hanno trasferito in Ucraina quasi il 100% degli aiuti militari richiesti da Kiev, ma le consegne continueranno".A dirlo il John Kirby, portavoce del Pentagono, nel briefing di oggi.Lo stesso ha sottolineato che "l'amministrazione si aspetta di continuare a ricevere il sostegno del Senato nei giorni e nelle settimane a venire".Intanto circa una eventuale riesportazione di armamenti alla volta dell'Ucraina si è espressa in un briefing la rappresentante permanente della Svizzera presso l'ONU, Pascal Christine Beriswil, la quale ha ribadito che "la riesportazione di armi svizzere in Ucraina è impossibile senza modificare la legislazione"."Abbiamo una legge sull'esportazione di armi e materiali militari e senza violare questa legge sarebbe impossibile riesportare queste armi", ha conclude la stessa.

