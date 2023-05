https://it.sputniknews.com/20230501/parigi-la-polizia-usa-i-lacrimogeni-durante-le-proteste-del-primo-maggio-17197407.html

Parigi, la polizia usa i lacrimogeni durante le proteste del primo maggio

01.05.2023

La manifestazione in occasione del primo maggio a Parigi è iniziata con disordini. Quasi immediatamente, i radicali hanno iniziato ad attaccare le forze dell'ordine, lanciando contro di loro petardi, palline di vernice e bottiglie.Dopo l'inizio del corteo, i manifestanti hanno iniziato a frantumare le vatrine delle banche e di altre attività. I radicali hanno rotto le finestre dell'ufficio della società di servizi di copisteria, hanno tirato fuori i mobili e hanno distrutto i computer. Sono state prese di mira anche le fermate degli autobus e i bidoni della spazzatura.Verie manifestazioni "contro la riforma delle pensioni e per la giustizia sociale" si svolgono oggi in Francia. Le autorità si aspettano circa 650.000 manifestanti. È stato notato che la tradizionale manifestazione del Primo Maggio, quando i manifestanti esprimono insoddisfazione per le condizioni di lavoro, potrebbe trasformarsi in una protesta globale contro le politiche perseguite dallo Stato.

