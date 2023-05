https://it.sputniknews.com/20230501/le-nuove-basi-statunitensi-nelle-filippine-potrebbero-incendiare-il-sud-est-asiatico-17195482.html

Le nuove basi statunitensi nelle Filippine potrebbero incendiare il Sud-Est Asiatico

Il Presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. incontrerà il suo omologo statunitense Joe Biden oggi 1° maggio. L'imminente visita ufficiale a Washington sarà la... 01.05.2023, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti hanno raddoppiato il rafforzamento dei legami con le Filippine sotto Ferdinand Marcos Jr. che ha preso le redini della nazione del Sud-Est asiatico l'anno scorso. A differenza del suo predecessore, Rodrigo Duterte, che ha sostenuto la strategia estera indipendente di Manila, Marcos Jr. si è affrettato a ricucire i rapporti con gli Stati Uniti, incontrando per la prima volta il suo omologo americano Joe Biden a New York nel settembre 2022, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Relazioni USA-Filippine Sembra che la posizione pro-USA di Marcos Jr. risalga alla storia della sua famiglia. Nel febbraio 1986, Washington aiutò suo padre, l'ex presidente Ferdinand Marcos, a fuggire da una rivolta a Manila e a stabilirsi alle Hawaii dopo due decenni di governo. L'allora Presidente Ronald Reagan gli offrì un rifugio. Tuttavia, la stampa statunitense riferisce che all’epoca Washington avrebbe avuto un ruolo nella Rivoluzione Gialla, nota anche come Rivoluzione del Potere Popolare, facendo pressione su Marcos affinché si dimettesse. Il Dipartimento di Stato fu rapido nell'abbracciare il nuovo governo filippino di Corazon Aquino. "Nell'attuale situazione regionale e internazionale, comprese le sfide alla sicurezza portate dal conflitto russo-ucraino e l'impatto della sfida sino-statunitense, garantire la sicurezza nazionale e la sicurezza regionale delle Filippine nel quadro dell'Indo-Pacifico e coordinare le relazioni tra Stati Uniti e Filippine è importante per Marcos Junior". L'accademico ha suggerito che, sebbene sia improbabile che l'economia filippina sia al centro dell'attenzione dell'amministrazione Biden, "Marcos Jr. ha ovviamente alcune idee per ottenere maggiori risorse economiche dagli Stati Uniti nell'ambito del quadro economico Indo-Pacifico". Le Filippine sono eccezionalmente importanti per l'agenda Asia-Pacifico di Washington, in quanto gli Stati Uniti stanno cercando di aumentare la loro influenza nella regione, secondo lo studioso. Manila è sul sentiero di guerra? Nelle ultime tre settimane, più di 12.000 soldati americani, 5.000 filippini e 111 australiani hanno partecipato alle più grandi esercitazioni militari congiunte 'Balikatan' nelle acque del Mar Cinese Meridionale e dello Stretto di Taiwan. Inutile dire che l'evento non è passato inosservato a Pechino. L'Ambasciata cinese a Manila ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che tali esercitazioni "non devono prendere di mira alcuna terza parte e devono favorire la pace e la stabilità regionale". Inoltre, all'inizio di questo mese, i segretari della Difesa e degli Esteri delle Filippine e degli Stati Uniti hanno discusso lo sviluppo di nove campi militari filippini, dove le truppe americane rimarrebbero a tempo indeterminato. Gli Stati Uniti hanno già accesso a cinque siti, ossia Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Visayas e Mindanao. Sotto Marcos Jr. avranno accesso ad altri quattro. Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero stanziato più di 100 milioni di dollari per costruire infrastrutture in questi siti. Come risultato dell'accordo, l'esercito statunitense sarà in grado di stabilire roccaforti e avamposti di sorveglianza nelle Filippine settentrionali e nelle province filippine occidentali, consentendo a Washington di estendere il suo controllo al Mar Cinese Meridionale e allo Stretto di Taiwan. Le nuove basi sono chiaramente prima di tutto una dichiarazione politica e militare sull'interesse e la presenza continua degli Stati Uniti nella regione". Ci sono varie teorie e speculazioni sollevate dai media sulla posizione di Marcos, ma ciò che è chiaro è che le Filippine probabilmente rimarranno in bilico tra la Cina e gli Stati Uniti, dato che sia Washington che Pechino continuano a contendersi l'influenza di Manila. Le basi fornirebbero senza dubbio un'ulteriore spinta logistica alle forze statunitensi che operano nella regione, in particolare nell'eventualità di una contingenza a Taiwan o di uno scontro nei mari della Cina meridionale". Tuttavia, l’esperto ha espresso dubbi sul fatto che l'aumento della presenza militare degli Stati Uniti nella regione possa cambiare lo status quo stabilito nel Mar Cinese Meridionale. Mentre gli Stati Uniti possono minacciare di distruggere le nuove installazioni militari della Cina sulle barriere coralline in mare, non sarebbe difficile per l'Esercito Popolare di Liberazione neutralizzare le basi aggiuntive degli Stati Uniti nelle Filippine se dovessero scoppiare le ostilità. A differenza del suo predecessore, Duterte, che ha mantenuto buoni rapporti di lavoro con Pechino, Marcos jr. non sembra preoccupato che le sue azioni possano rovinare le relazioni con la Repubblica Popolare: secondo lo studioso, "l'attuale governo filippino ritiene certamente importante dimostrare la sua posizione dura nei confronti della Cina" e sostenere le rivendicazioni territoriali nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale, in particolare. Lo studioso ritiene che "l'impatto più immediato e importante" di queste basi militari e delle azioni del governo filippino sia di natura politica, e mira a dimostrare che Manila sotto Marcos Jr. è fermamente dalla parte degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, però, "fornisce anche un senso di accerchiamento a Pechino", secondo il Dr. Teo. Pechino è preoccupata dalla strategia bellicosa degli Stati Uniti nell'Asia-Pacifico, che minaccia di minare la stabilità della regione - e lo stesso vale per la Russia. All'inizio di questa settimana, il Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha accusato Washington di tentare di minare la sicurezza dei Paesi dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, cercando di ristabilire una presenza militare in Asia.

