https://it.sputniknews.com/20230501/la-turchia-conta-sulla-proroga-dellaccordo-sul-grano---erdogan-17195297.html

La Turchia conta sulla proroga dell'accordo sul grano - Erdogan

La Turchia conta sulla proroga dell'accordo sul grano - Erdogan

La Turchia si aspetta che l'Iniziativa del Mar Nero per i cereali, nota anche come accordo sui cereali, venga prorogata, in modo che i Paesi in difficoltà... 01.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-01T08:47+0200

2023-05-01T08:47+0200

2023-05-01T08:48+0200

grano

alimentare

erdogan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/9674459_0:37:2761:1590_1920x0_80_0_0_51b25bbbbb24ff2a4f10593f67b860c6.jpg

Nel fine settimana, una fonte vicina ai negoziati sull'accordo sul grano ha dichiarato a Sputnik che non c'è chiarezza sulle prospettive di estensione dell'accordo. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avuto una telefonata con Erdogan venerdì scorso per parlare della continuazione dell'Iniziativa sui cereali del Mar Nero e per migliorare l'esportazione dei prodotti russi, secondo il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric. La Presidenza turca ha dichiarato venerdì che Erdogan ha assicurato a Guterres che la Turchia attribuisce importanza alla continuazione dell'accordo sull'esportazione di cereali tra Russia e Ucraina, mediato dall'ONU e destinato a scadere il 18 maggio. Ankara ha annunciato venerdì che l'Ucraina ha proposto di ampliare l'elenco dei beni da esportare nell'ambito dell'accordo sui cereali. La Russia afferma di essere pronta a prorogare l'Iniziativa sui cereali del Mar Nero, se verranno rimosse le restrizioni sulle sue esportazioni di alimenti e fertilizzanti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

grano, alimentare, erdogan