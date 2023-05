https://it.sputniknews.com/20230501/esplosioni-udite-nel-quartiere-satellite-di-khartoum-nord-17196005.html

Esplosioni udite nel quartiere satellite di Khartoum Nord

Sudan, si sentono esplosioni nel quartiere satellite a nord della capitale, Khartoum, sullo sfondo di intensi voli militari sulla stessa zona. 01.05.2023, Sputnik Italia

Si sono udite quest'oggi in quella che è una sorta di città satellite della capitale sudanese Khartoum forti esplosioni, sullo sfondo di intensi voli militari sulla città, riferiscono testimoni oculari a Sputnik.Secondo gli stessi, gli aerei stanno attivamente volteggiando su alcune aree del nord di Khartoum, forti suoni di esplosioni si sentono nella città stessa.In precedenza, le forze armate sudanesi e la Forza di reazione rapida (Rsf) hanno annunciato un'altra estensione della tregua umanitaria per 72 ore.Nonostante ciò, le parti continuano ad accusarsi a vicenda di violazioni, e i combattimenti proseguono.I combattimenti nel Paese sono in corso dal 15 aprile e interessano la Forza di reazione rapida, sotto il comando di Mohammed Hamdan Daglo, e l'esercito regolare.Le forze contrapposte in Sudan si scambiano dichiarazioni contraddittorie via social network e media circa la situazione delle ostilità, con reciproche accuse e successi annunciati per poi essere smentiti dalla controparte.Secondo il ministero della Salute del Sudan, il bilancio delle vittime a seguito degli scontri nel Paese ha raggiunto quota 528, quasi 4,6mila sono rimasti feriti.

