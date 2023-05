https://it.sputniknews.com/20230501/arrestati-nel-nord-delliran-leader-gruppo-terroristico-17196772.html

Arrestati nel nord dell'Iran leader gruppo terroristico

Gli appartenenti ad un gruppo terroristico sono stati arrestati nel nord dell'Iran. A riferirlo il comandante del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche... 01.05.2023, Sputnik Italia

I leader del "Gruppo giovanile distrettuale" (Shabakeh-ye Javanan-e Mahallat), associati al gruppo radicale di sinistra "Organizzazione dei mujaheddin del popolo iraniano" (OMPI, riconosciuto come terrorista in Iran, n.d.r), sono stati arrestati nel nord dell'Iran nella città di Babolser, viene riferito questo lunedì dal comandante del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC, unità d'élite delle forze armate iraniane) della città, Mostafa Bazwand, in una nota:Secondo il comandante, dall'inizio dei disordini nell'autunno e nell'inverno del 2022, il gruppo ha prodotto contenuti per i media antigovernativi e reclutato giovani e adolescenti con "vuote promesse di concedere asilo all'estero".Il giorno prima, l'agenzia di stampa Fars, citando una fonte informata, ha riferito della detenzione di membri del gruppo, che includeva elementi associati all'OMPI e a un certo numero di altre organizzazioni antigovernative.Secondo questa fonte, i membri del gruppo sono già stati arrestati per le loro azioni, ma sono stati graziati dalla Guida Suprema dell'Iran. Lo scopo delle loro attività era quello di incitare insegnanti e lavoratori a organizzare scioperi, nonché di attirare maggiore attenzione sul problema dell'avvelenamento degli scolari. Tra gli arrestati c'erano Maryam Asadollahi (conosciuta come "Anisha") e Reyhane Ansari, che sono state arrestate l'anno scorso per LA collaborazione con spie francesi.Il gruppo OMPI ha svolto un ruolo importante durante la rivoluzione iraniana e la guerra tra Iran e Iraq. Questo gruppo radicale di sinistra ha combattuto contro la Repubblica islamica dell'Iran dopo la rivoluzione islamica e l'avvento al potere dell'ayatollah Khomeini.Le sue attività in Iran raggiungono l'apice nel 1981, quando l'OMPI organizza un attacco terroristico che uccide il presidente iraniano Mohammad Rajai e il primo ministro Mohammad Bahonar. Nello stesso anno, il gruppo organizza un'esplosione durante una riunione del Partito repubblicano islamico, durante la quale sono stati uccisi 73 leader statali e di partito.Dopo essere stato sconfitto in Iran, il gruppo si trasferisce in Iraq, che negli anni '80 ha dichiarato guerra all'Iran.Nel 2003, il gruppo è stato disarmato durante l'invasione dell'Iraq da una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. Le nuove autorità in Iraq, dove la maggioranza della popolazione, come in Iran, sono musulmani sciiti, hanno detto che non "permetteranno all'MKO di operare sul proprio territorio".Il più grande campo OMPI in Iraq, Ashraf, è stato preso d'assalto dalle forze di sicurezza irachene nel 2011, quando fino a 36 persone sono rimaste uccise, e un altro attacco nel 2013 ha ucciso 52 persone.Le organizzazioni internazionali hanno criticato sia i combattenti dell'MKO che le forze irachene per numerose violazioni dei diritti umani, torture e uccisioni.

