https://it.sputniknews.com/20230501/armi-allucraina-politico-sta-diventando-sempre-piu-difficile-per-gli-alleati-mantenere-lunita-17197050.html

Armi all'Ucraina, Politico: sta diventando sempre più difficile per gli alleati mantenere l'unità

Armi all'Ucraina, Politico: sta diventando sempre più difficile per gli alleati mantenere l'unità

Il quotidiano Politico: il gruppo di contatto sull'assistenza all'Ucraina trova sempre più difficile mantenere l'unità. 01.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-01T19:15+0200

2023-05-01T19:15+0200

2023-05-01T19:15+0200

ucraina

kiev

alleati

riunione

base militare

geopolitica

armi

armamenti

usa

washington

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/840/27/8402766_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f47bf48c1e7caf4bc383af0d8a989784.jpg

"I membri del gruppo di contatto sull'assistenza all'Ucraina, che tengono riunioni anche presso la base aerea americana di Ramstein in Germania, trovano sempre più difficile mantenere l'unità", riferisce il giornale Politico.Si noti che i Paesi durante le riunioni del gruppo sono sempre più in disaccordo, anche sulla questione del rifornimento delle scorte di armi dopo le consegne a Kiev, sull'invio aerei militari in Ucraina, e alcuni esprimono anche insoddisfazione per i ritardi nelle consegne e il fatto che alcuni Paesi "promettano di fornire armi durante le riunioni del gruppo, senza nominare le date esatte, ma alla prossima riunione ripetono di nuovo solo le promesse passate".L'ultima riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina si è tenuta presso la base aerea americana di Ramstein il 21 aprile.La riunione è stata presieduta dal Ministro della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin e il capo del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti, il generale Mark Milley.

https://it.sputniknews.com/20230430/ex-cancelliere-merkel-esorta-a-non-restringere-gli-orizzonti-in-relazione-ai-negoziati-sullucraina-17193159.html

ucraina

kiev

usa

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, alleati, riunione, base militare, geopolitica, armi, armamenti, usa, washington