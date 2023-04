https://it.sputniknews.com/20230430/ministri-esteri-arabi-si-riuniranno-ad-amman-per-valutare-ritorno-della-siria-nella-lega-araba-17192623.html

Ministri Esteri arabi si riuniranno ad Amman per valutare ritorno della Siria nella Lega Araba

I partecipanti all'incontro hanno concordato sulla necessità di rafforzare il ruolo dei Paesi arabi nella risoluzione della crisi siriana. 30.04.2023, Sputnik Italia

I ministri degli Esteri di Siria, Egitto, Iraq, Arabia Saudita e Giordania si incontreranno ad Amman lunedì 1mo maggio per continuare le consultazioni sul ritorno della Siria nella Lega Araba, ha dichiarato il Ministero degli Esteri della Giordania in un comunicato. L'Arabia Saudita aveva tenuto un incontro consultivo a Gedda in aprile con i ministri degli Esteri dei sei Paesi del Golfo, dell'Egitto, della Giordania e dell'Iraq per discutere la possibilità di ripristinare le relazioni con le autorità ufficiali siriane e di riportare Damasco nella Lega Araba, la cui adesione è stata sospesa nel 2011 per protesta contro le politiche interne delle autorità siriane. I partecipanti all'incontro hanno concordato sulla necessità di rafforzare il ruolo dei Paesi arabi nella risoluzione della crisi siriana. Alcuni analisti arabi prevedono che l'adesione della Siria alla Lega Araba sarà ripristinata prima o durante un vertice interarabo che si terrà in Arabia Saudita il 19 maggio.

